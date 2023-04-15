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Купить коммерческую недвижимость в Сере, Греция

Аспровалта
2
Ставрос
1
7 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Serres Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Serres Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Предлагается для инвестиции объект работающий как торговое помещение у центральной дороги го…
Коммерческая 2 спальнив Serres Municipality, Греция
Коммерческая 2 спальни
Serres Municipality, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продажа коммерческой недвижимости 80 кв.м, расположенный на первом этаже в центре города Сер…
Коммерческая 1 комнатав Kato Christos, Греция
Коммерческая 1 комната
Kato Christos, Греция
1 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 450,000
Продается бизнес площадью 840 кв.м в Серресе. Из окон открывается великолепный вид на горы, …
Отель 1 комнатав Аспровалта, Греция
Отель 1 комната
Аспровалта, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается гостиница в популярном курортном поселке. На первом этаже расположено 4 студии. На…
Отель 20 комнатв Megali Volvi, Греция
Отель 20 комнат
Megali Volvi, Греция
20 Количество комнат Количество этажей 4
€ 700,000
Продается гостиница площадью 480 кв.м. недалеко от живописного города Салоники. Гостиница со…
Отель 12 комнатв Аспровалта, Греция
Отель 12 комнат
Аспровалта, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 3
€ 650,000
Продаются арендуемые комнаты в Аспровальте общей площадью 255 кв.м. Первый этаж состоит из 5…
Коммерческая 1 комнатав Ставрос, Греция
Коммерческая 1 комната
Ставрос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается здание площадью 200 кв.м. с участком 200 кв.м. в Ставросе.Состоит из кафе-бара 75 …

Параметры недвижимости в Сере, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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