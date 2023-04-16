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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Saronis, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Предлагается на продажу коммерческий объект - жилое четырехэтажное здание. На цокольном этаж…
Коммерческая 1 комнатав Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается бизнес площадью 580 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Коммерческая 1 комнатав Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,414,000
Предлагается на продажу инвестиционный объект в районе Лагониси.Объект состоит из 3ёх котедж…
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