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Купить коммерческую недвижимость в Saronis, Греция

6 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Предлагается на продажу коммерческий объект - жилое четырехэтажное здание. На цокольном этаж…
Коммерческая 1 комнатав Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,000,000
Предлагается на продажу четырехэтажное коммерческое здание 850 кв м на участке 1300 кв м. На…
Коммерческая 1 комнатав Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается бизнес площадью 580 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Коммерческая 1 комнатав Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение в районе Саронида Объект площадю в 239 кв.м р…
Коммерческая 1 комнатав Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,414,000
Предлагается на продажу инвестиционный объект в районе Лагониси.Объект состоит из 3ёх котедж…
Коммерческая 1 комнатав Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Предлагается на продажу трехэтажное здание общей плошадью в 230 кв.м. Объект расположен в ре…
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