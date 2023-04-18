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Купить отель в периферийная единица Родопи, Греция

Комотини
1
дим Комотини
1
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1 объект найдено
Отель 1 комнатав дим Комотини, Греция
Отель 1 комната
дим Комотини, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается отель, расположенный в прекрасном месте, центральной площади Комотини. Историческо…

Параметры недвижимости в периферийная единица Родопи, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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