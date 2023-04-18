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Купить коммерческую недвижимость в периферийная единица Родопи, Греция

Комотини
3
дим Комотини
3
3 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав Vakos, Греция
Коммерческая 1 комната
Vakos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается действующий бизнес по обработке и производству металлоконструкций со всем оборудов…
Коммерческая 1 комнатав Glyfada, Греция
Коммерческая 1 комната
Glyfada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продаётся коммерческое помещение площадью 800 кв.м. недалеко от города Комотини. Помещение с…
Отель 1 комнатав дим Комотини, Греция
Отель 1 комната
дим Комотини, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается отель, расположенный в прекрасном месте, центральной площади Комотини. Историческо…

Параметры недвижимости в периферийная единица Родопи, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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