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Коммерческая недвижимость с бассейном в Родос, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Pylonas, Греция
Коммерческая 1 комната
Pylonas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 4,250,000
Отель 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Отель 84 комнаты в Фалираки, Греция
Отель 84 комнаты
Фалираки, Греция
Комнаты 84
Количество этажей 1
€ 3,000,000
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