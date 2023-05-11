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Коммерческая недвижимость с видом на море в Родос, Греция

7 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Pylonas, Греция
Коммерческая 1 комната
Pylonas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 4,250,000
Отель 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 850,000
Отель 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Коммерческая 1 комната в Фалираки, Греция
Коммерческая 1 комната
Фалираки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,650,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 920,000
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