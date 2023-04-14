Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Южные Эгейские острова

Купить коммерческую недвижимость с бассейном в периферийная единица Родос, Греция

Municipality of Rhodes
26
Родос
25
Линдос
2
Ялиссос
2
6 объектов найдено
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
3 600 м²
€ 3,000,000
Предлагается на продаже 3-звездочный отель, расположенный в популярном районе Фалираки. На ц…
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
2 200 м²
€ 3,000,000
Предлагается на продажу 3-звездочный отель с 54 номерами-бунгало. 12 из них семейные апартам…
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
854 м²
€ 4,250,000
Предлагается жилой комплекс состоящий из семи двухуровневых коттеджей площадью 122кв.м кажды…
Коммерческая 1 комнатав Pylonas, Греция
Коммерческая 1 комната
Pylonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 4,250,000
Предлагается жилой комплекс состоящий из семи двухуровневых коттеджей площадью 122кв.м кажды…
Отель 1 комнатав Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Предлагается на продажу 3-звездочный отель с 54 номерами-бунгало. 12 из них семейные апартам…
Отель 84 комнатыв Фалираки, Греция
Отель 84 комнаты
Фалираки, Греция
84 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Предлагается на продаже 3-звездочный отель, расположенный в популярном районе Фалираки. На ц…

Параметры недвижимости в периферийная единица Родос, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти