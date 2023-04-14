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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в периферийная единица Родос, Греция

Municipality of Rhodes
26
Родос
25
Линдос
2
Ялиссос
2
19 объектов найдено
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1 200 м²
€ 900,000
Продается бизнес площадью 1200 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Из окон открывае…
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
383 м²
€ 920,000
Предлагается инвестиционный объект в на острове Родос в пешей доступности от Порта Объект со…
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
640 м²
€ 1,650,000
Предлагается жилой комплекс состоящий из четырёх двухуровневых коттеджей площадью 160кв.м ка…
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
200 м²
€ 440,000
На продажу проект из 4-х каменных домов на стадии строительства, участок 3120 кв.м. Дома рас…
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
400 м²
€ 1,300,000
Продается гостиница площадью 400 кв.м в Аммульяни, Халкидики. Гостиница состоит из 9 номеров…
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
700 м²
€ 3,000,000
Продаётся 4-х этажное здание 700 кв.м на острове Родос которое состоит из 10 квартир от 30 д…
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
2 000 м²
€ 2,500,000
Продается гостиница в курортном поселке Афанду на южном побережье острова Родос. Номерной фо…
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
760 м²
€ 850,000
Предлагается на продажу 4-этажный дом 760 кв.м который состоит из 13 квартир по 80 и 40 кв.м…
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1 300 м²
€ 1,500,000
Предлагаем на продажу гостиницу 1300 кв.м в туристическом посёлке острова Родос которая сост…
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
212 м²
€ 620,000
Продается жилой комплекс площадью 220 кв.м в туристическом поселке полуострова Афон. Двухуро…
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
854 м²
€ 4,250,000
Предлагается жилой комплекс состоящий из семи двухуровневых коттеджей площадью 122кв.м кажды…
Коммерческая 1 комнатав Pylonas, Греция
Коммерческая 1 комната
Pylonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 4,250,000
Предлагается жилой комплекс состоящий из семи двухуровневых коттеджей площадью 122кв.м кажды…
Отель 1 комнатав Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Предлагаем на продажу гостиницу 1300 кв.м в туристическом посёлке острова Родос которая сост…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Rhodes, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Предлагается на продажу 4-этажный дом 760 кв.м который состоит из 13 квартир по 80 и 40 кв.м…
Отель 1 комнатав Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается гостиница в курортном поселке Афанду на южном побережье острова Родос. Номерной фо…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Rhodes, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Продаётся 4-х этажное здание 700 кв.м на острове Родос которое состоит из 10 квартир от 30 д…
Коммерческая 1 комнатав Лаханья, Греция
Коммерческая 1 комната
Лаханья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 440,000
На продажу проект из 4-х каменных домов на стадии строительства, участок 3120 кв.м. Дома рас…
Коммерческая 1 комнатав Фалираки, Греция
Коммерческая 1 комната
Фалираки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,650,000
Предлагается жилой комплекс состоящий из четырёх двухуровневых коттеджей площадью 160кв.м ка…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Rhodes, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 920,000
Предлагается инвестиционный объект в на острове Родос в пешей доступности от Порта Объект со…

Параметры недвижимости в периферийная единица Родос, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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