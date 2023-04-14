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Греция
Эгейских островов
периферия Южные Эгейские острова
Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в периферийная единица Родос, Греция
Municipality of Rhodes
26
Родос
25
Линдос
2
Ялиссос
2
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20 объектов найдено
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Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
383 м²
€ 920,000
Предлагается инвестиционный объект в на острове Родос в пешей доступности от Порта Объект со…
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
3 600 м²
€ 5,500,000
Продается гостиница 3600 кв.м на участке 6000 кв.м. в курортном посёлке Пефки. Гостиница сос…
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
640 м²
€ 1,650,000
Предлагается жилой комплекс состоящий из четырёх двухуровневых коттеджей площадью 160кв.м ка…
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
200 м²
€ 440,000
На продажу проект из 4-х каменных домов на стадии строительства, участок 3120 кв.м. Дома рас…
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
270 м²
€ 580,000
На продажу двух-этажное здание 270 кв.м из 6-ти квартир от 36 до 53 кв.м, которыесостоят из …
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
4 800 м²
€ 2,500,000
На продажу здание 4800 кв.м которое находится на стадии строительств. Объект располагается н…
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1 300 м²
€ 1,100,000
Продается 3-этажное здание 1300 кв.м, состоящее из 11 двух-комнатных квартир и из 14 одно-ко…
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
2 000 м²
€ 2,500,000
Продается гостиница в курортном поселке Афанду на южном побережье острова Родос. Номерной фо…
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1 300 м²
€ 1,500,000
Предлагаем на продажу гостиницу 1300 кв.м в туристическом посёлке острова Родос которая сост…
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1 200 м²
€ 1,100,000
Продается трехэтажная гостиница площадью 1200 кв.м с участком 660 кв.м Гостиница имеет 15 но…
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается трехэтажная гостиница площадью 1200 кв.м с участком 660 кв.м Гостиница имеет 15 но…
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Предлагаем на продажу гостиницу 1300 кв.м в туристическом посёлке острова Родос которая сост…
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается гостиница в курортном поселке Афанду на южном побережье острова Родос. Номерной фо…
Коммерческая 1 комната
Koskinou, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,500,000
На продажу здание 4800 кв.м которое находится на стадии строительств. Объект располагается н…
Коммерческая 1 комната
Ялиссос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажное здание 1300 кв.м, состоящее из 11 двух-комнатных квартир и из 14 одно-ко…
Коммерческая 1 комната
Ялиссос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 580,000
На продажу двух-этажное здание 270 кв.м из 6-ти квартир от 36 до 53 кв.м, которыесостоят из …
Коммерческая 1 комната
Лаханья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 440,000
На продажу проект из 4-х каменных домов на стадии строительства, участок 3120 кв.м. Дома рас…
Коммерческая 1 комната
Фалираки, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,650,000
Предлагается жилой комплекс состоящий из четырёх двухуровневых коттеджей площадью 160кв.м ка…
Отель 1 комната
Линдос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 5,500,000
Продается гостиница 3600 кв.м на участке 6000 кв.м. в курортном посёлке Пефки. Гостиница сос…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 920,000
Предлагается инвестиционный объект в на острове Родос в пешей доступности от Порта Объект со…
Параметры недвижимости в периферийная единица Родос, Греция
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