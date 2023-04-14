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Купить отель с видом на горы в периферийная единица Родос, Греция

Municipality of Rhodes
10
Родос
10
Линдос
1
Отель В архив
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8 объектов найдено
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
3 600 м²
€ 5,500,000
Продается гостиница 3600 кв.м на участке 6000 кв.м. в курортном посёлке Пефки. Гостиница сос…
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
2 000 м²
€ 2,500,000
Продается гостиница в курортном поселке Афанду на южном побережье острова Родос. Номерной фо…
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1 300 м²
€ 1,500,000
Предлагаем на продажу гостиницу 1300 кв.м в туристическом посёлке острова Родос которая сост…
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1 200 м²
€ 1,100,000
Продается трехэтажная гостиница площадью 1200 кв.м с участком 660 кв.м Гостиница имеет 15 но…
Отель 1 комнатав Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается трехэтажная гостиница площадью 1200 кв.м с участком 660 кв.м Гостиница имеет 15 но…
Отель 1 комнатав Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Предлагаем на продажу гостиницу 1300 кв.м в туристическом посёлке острова Родос которая сост…
Отель 1 комнатав Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается гостиница в курортном поселке Афанду на южном побережье острова Родос. Номерной фо…
Отель 1 комнатав Линдос, Греция
Отель 1 комната
Линдос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,500,000
Продается гостиница 3600 кв.м на участке 6000 кв.м. в курортном посёлке Пефки. Гостиница сос…

Параметры недвижимости в периферийная единица Родос, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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