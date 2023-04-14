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Купить отель в периферийная единица Родос, Греция

Municipality of Rhodes
10
Родос
10
Линдос
1
Отель В архив
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22 объекта найдено
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
3 600 м²
€ 3,000,000
Предлагается на продаже 3-звездочный отель, расположенный в популярном районе Фалираки. На ц…
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
2 200 м²
€ 3,000,000
Предлагается на продажу 3-звездочный отель с 54 номерами-бунгало. 12 из них семейные апартам…
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
3 600 м²
€ 5,500,000
Продается гостиница 3600 кв.м на участке 6000 кв.м. в курортном посёлке Пефки. Гостиница сос…
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
3 450 м²
€ 6,000,000
На продажу бывший отель, который находится в самом центре туристического района города в нес…
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
400 м²
€ 1,300,000
Продается гостиница площадью 400 кв.м в Аммульяни, Халкидики. Гостиница состоит из 9 номеров…
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
2 900 м²
€ 4,000,000
В одном из престижных районов острова Родос, неподалёку от столицы продаётся отель три звезд…
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
2 000 м²
€ 2,500,000
Продается гостиница в курортном поселке Афанду на южном побережье острова Родос. Номерной фо…
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1 300 м²
€ 1,500,000
Предлагаем на продажу гостиницу 1300 кв.м в туристическом посёлке острова Родос которая сост…
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
847 м²
€ 1,450,000
Продается 4-этажная гостиница состоящая из 17 отдельных квартир из которых 15 квартиры двух-…
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1 200 м²
€ 1,100,000
Продается трехэтажная гостиница площадью 1200 кв.м с участком 660 кв.м Гостиница имеет 15 но…
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
500 м²
€ 1,600,000
Очаровательный мини отель расположенный в историческом центре города Родос. Состоит из 11 ст…
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
212 м²
€ 620,000
Продается жилой комплекс площадью 220 кв.м в туристическом поселке полуострова Афон. Двухуро…
Отель 1 комнатав Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Очаровательный мини отель расположенный в историческом центре города Родос. Состоит из 11 ст…
Отель 1 комнатав Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается трехэтажная гостиница площадью 1200 кв.м с участком 660 кв.м Гостиница имеет 15 но…
Отель 1 комнатав Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,450,000
Продается 4-этажная гостиница состоящая из 17 отдельных квартир из которых 15 квартиры двух-…
Отель 1 комнатав Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Предлагаем на продажу гостиницу 1300 кв.м в туристическом посёлке острова Родос которая сост…
Отель 1 комнатав Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается гостиница в курортном поселке Афанду на южном побережье острова Родос. Номерной фо…
Отель 1 комнатав Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
В одном из престижных районов острова Родос, неподалёку от столицы продаётся отель три звезд…
Отель 1 комнатав Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 6,000,000
На продажу бывший отель, который находится в самом центре туристического района города в нес…
Отель 1 комнатав Линдос, Греция
Отель 1 комната
Линдос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,500,000
Продается гостиница 3600 кв.м на участке 6000 кв.м. в курортном посёлке Пефки. Гостиница сос…
Отель 1 комнатав Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Предлагается на продажу 3-звездочный отель с 54 номерами-бунгало. 12 из них семейные апартам…
Отель 84 комнатыв Фалираки, Греция
Отель 84 комнаты
Фалираки, Греция
84 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Предлагается на продаже 3-звездочный отель, расположенный в популярном районе Фалираки. На ц…

Параметры недвижимости в периферийная единица Родос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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