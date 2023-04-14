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Купить коммерческую недвижимость в периферийная единица Родос, Греция

Municipality of Rhodes
26
Родос
25
Линдос
2
Ялиссос
2
56 объектов найдено
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1 200 м²
€ 900,000
Продается бизнес площадью 1200 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Из окон открывае…
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
3 600 м²
€ 3,000,000
Предлагается на продаже 3-звездочный отель, расположенный в популярном районе Фалираки. На ц…
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
2 200 м²
€ 3,000,000
Предлагается на продажу 3-звездочный отель с 54 номерами-бунгало. 12 из них семейные апартам…
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
383 м²
€ 920,000
Предлагается инвестиционный объект в на острове Родос в пешей доступности от Порта Объект со…
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
3 600 м²
€ 5,500,000
Продается гостиница 3600 кв.м на участке 6000 кв.м. в курортном посёлке Пефки. Гостиница сос…
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
640 м²
€ 1,650,000
Предлагается жилой комплекс состоящий из четырёх двухуровневых коттеджей площадью 160кв.м ка…
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
3 450 м²
€ 6,000,000
На продажу бывший отель, который находится в самом центре туристического района города в нес…
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
200 м²
€ 440,000
На продажу проект из 4-х каменных домов на стадии строительства, участок 3120 кв.м. Дома рас…
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
270 м²
€ 580,000
На продажу двух-этажное здание 270 кв.м из 6-ти квартир от 36 до 53 кв.м, которыесостоят из …
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
400 м²
€ 1,300,000
Продается гостиница площадью 400 кв.м в Аммульяни, Халкидики. Гостиница состоит из 9 номеров…
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
700 м²
€ 3,000,000
Продаётся 4-х этажное здание 700 кв.м на острове Родос которое состоит из 10 квартир от 30 д…
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
2 900 м²
€ 4,000,000
В одном из престижных районов острова Родос, неподалёку от столицы продаётся отель три звезд…
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
4 800 м²
€ 2,500,000
На продажу здание 4800 кв.м которое находится на стадии строительств. Объект располагается н…
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1 300 м²
€ 1,100,000
Продается 3-этажное здание 1300 кв.м, состоящее из 11 двух-комнатных квартир и из 14 одно-ко…
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
2 000 м²
€ 2,500,000
Продается гостиница в курортном поселке Афанду на южном побережье острова Родос. Номерной фо…
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
3 000 м²
€ 3,000,000
На продажу здание 3000 кв.м которое состоит из готовых торговых помещений 840 кв.м на первом…
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1 260 м²
€ 800,000
На продажу здание 1260 кв.м на стадии строительства в близи от центра города Родос. Здание с…
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
760 м²
€ 850,000
Предлагается на продажу 4-этажный дом 760 кв.м который состоит из 13 квартир по 80 и 40 кв.м…
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1 300 м²
€ 1,500,000
Предлагаем на продажу гостиницу 1300 кв.м в туристическом посёлке острова Родос которая сост…
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
885 м²
€ 2,900,000
Продается 3-этажное здание площадью 885 кв.м. на участке 694 кв.м в самом престижом туристич…
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
847 м²
€ 1,450,000
Продается 4-этажная гостиница состоящая из 17 отдельных квартир из которых 15 квартиры двух-…
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1 200 м²
€ 1,100,000
Продается трехэтажная гостиница площадью 1200 кв.м с участком 660 кв.м Гостиница имеет 15 но…
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
280 м²
€ 770,000
Предлагается инвестиционный проект из 4 коттеджей которые будут построены в одном из самых п…
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
150 м²
€ 370,000
В старом районе города родос, продаётся бизнес 150 кв.м состоящий из трёх квартир и магазина…
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
500 м²
€ 1,600,000
Очаровательный мини отель расположенный в историческом центре города Родос. Состоит из 11 ст…
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
420 м²
€ 420,000
Продается бизнес 420 кв.м на острове Родос. Состоит из одного подвального помещения 170 кв.м…
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
212 м²
€ 620,000
Продается жилой комплекс площадью 220 кв.м в туристическом поселке полуострова Афон. Двухуро…
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
800 м²
€ 360,000
На продажу здание 600 кв.м в туристическом районе и недалеко от города Родос. Возможно постр…
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
854 м²
€ 4,250,000
Предлагается жилой комплекс состоящий из семи двухуровневых коттеджей площадью 122кв.м кажды…
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
600 м²
€ 1,200,000
Продается гостиничный комплекс на первой береговой линии, красивого п-ва Афон на Халкидики. …

Параметры недвижимости в периферийная единица Родос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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