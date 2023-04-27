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Коммерческая недвижимость с бассейном в периферийная единица Ретимни, Греция

Ретимнон
24
Agios Vasileios Municipality
2
1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Ретимнон, Греция
Коммерческая 1 комната
Ретимнон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,590,000
Продается бизнес площадью 360 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью. На тер…
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