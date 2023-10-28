Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Греция
  4. периферийная единица Ретимни
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в периферийная единица Ретимни, Греция

коммерческая недвижимость
27
отели
7
Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель 440 комнат в Афины, Греция
Отель 440 комнат
Афины, Греция
Комнаты 440
€161,00 млн
Отель 8 спален с видом на горы, с furnishings в Gardelades, Греция
Отель 8 спален с видом на горы, с furnishings
Gardelades, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 580 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 3уровнях. Первый эта…
€2,97 млн
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 200 м²
Продается бизнес в регионе Олимпийской Ривьеры. Биснес состоит из 2 этажей и располагает 2 к…
€297,116
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 765 м²
Предлагается на продажу гостиница площадью 750 кв.м в регионе Пиерия. Гостиница находится в …
€1,58 млн
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 286 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница в курортном поселке Пиерии. Отель был построен в 2016 году и состоит из …
€1,93 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 1
Площадь 455 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 455 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Вашему вниман…
€1,35 млн
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Площадь 800 м²
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница 800кв.м в местечке Сеси в Аттике.Гостиница сос…
€1,29 млн
Производство в Афины, Греция
Производство
Афины, Греция
Площадь 460 м²
Код недвижимости. 1247 - Agricaltural Gerakas НА ПРОДАЖУ. Размер: 460 м2, цена 46.000 € Код:…
€45,972
Коммерческая с видом на море в периферия Крит, Греция
Коммерческая с видом на море
периферия Крит, Греция
Площадь 1 700 м²
Предлагается на продажу два независимые промышленные здании. Первое здание имеет площадь 109…
€2,69 млн
Отель 18 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Науса, Греция
Отель 18 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Науса, Греция
Комнаты 18
Площадь 822 м²
Количество этажей 2
Продается гостиничный комплекс, состоящий из 6 коттеджей с регионе Северной Греции. Трехуров…
€1,39 млн
Коммерческая 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Gournes, Греция
Коммерческая 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Gournes, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 400 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы, на горо…
€199,888
Отель с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Греция
Отель с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Греция
Площадь 368 м²
Продается здание площадью 368 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на гор…
€576,830
Realting.com
Перейти