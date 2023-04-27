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Гостиницы, отели
Отели с видом на горы в периферийная единица Ретимни, Греция
Ретимнон
6
Agios Vasileios Municipality
1
Отель
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4 объекта найдено
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Отель 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается комплекс апартаментов 600 кв.м. на острове Крит. Комплекс состоит из пяти квартир …
Отель 2 спальни
периферия Крит, Греция
12 Количество комнат
10 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается гостиница общей площадью 540 кв.м в старом городе префектуры Ретимно. Гостиница со…
Отель 14 комнат
Xiro Chorio, Греция
14 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 950,000
Здание состоит из 14 студий. 7 на первомэтаже и еще 7 на второмэтаже. Есть еще однаквартира …
Отель 13 комнат
Плакиас, Греция
13 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается гостиница площадью 450м2 и которая состоит из двух уровней: На первом уровне распо…
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