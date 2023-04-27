Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. Гостиницы, отели

Отели с видом на горы в периферийная единица Ретимни, Греция

Ретимнон
6
Agios Vasileios Municipality
1
Отель В архив
Очистить
4 объекта найдено
Отель 1 комната в периферия Крит, Греция
Отель 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается комплекс апартаментов 600 кв.м. на острове Крит. Комплекс состоит из пяти квартир …
Отель 2 спальни в периферия Крит, Греция
Отель 2 спальни
периферия Крит, Греция
12 Количество комнат 10 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается гостиница общей площадью 540 кв.м в старом городе префектуры Ретимно. Гостиница со…
Отель 14 комнат в Xiro Chorio, Греция
Отель 14 комнат
Xiro Chorio, Греция
14 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Здание состоит из 14 студий. 7 на первомэтаже и еще 7 на второмэтаже. Есть еще однаквартира …
Отель 13 комнат в Плакиас, Греция
Отель 13 комнат
Плакиас, Греция
13 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается гостиница площадью 450м2 и которая состоит из двух уровней: На первом уровне распо…
Realting.com
Перейти