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Отели в периферийная единица Ретимни, Греция

Ретимнон
6
Agios Vasileios Municipality
1
Отель В архив
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10 объектов найдено
Отель в Ретимнон, Греция
Отель
Ретимнон, Греция
1 100 м² Количество этажей 3
€ 1,600,000
В районе Периволия в 2 км от центра города и всего в 50 метрах от песчаного пляжа Ретимнона,…
Отель 6 спален в Ретимнон, Греция
Отель 6 спален
Ретимнон, Греция
3 ванных комнат 368 м² Количество этажей 3
€ 980,000
Песчаный пляж Ретимнона, несомненно, является бриллиантом города, а также самой большой дост…
Отель в Ретимнон, Греция
Отель
Ретимнон, Греция
€ 1,650,000
Этот отель на продажу в Ретимно, расположен в городе, примерно в 1,5 км от центра. Район нах…
Отель 1 комната в периферия Крит, Греция
Отель 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается комплекс апартаментов 600 кв.м. на острове Крит. Комплекс состоит из пяти квартир …
Отель 4 комнаты в периферия Крит, Греция
Отель 4 комнаты
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Гостиница расположена в старом городе Рефимно. Здание несет историческую ценность и признано…
Отель 2 спальни в периферия Крит, Греция
Отель 2 спальни
периферия Крит, Греция
12 Количество комнат 10 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается гостиница общей площадью 540 кв.м в старом городе префектуры Ретимно. Гостиница со…
Отель 117 комнат в Сфакаки, Греция
Отель 117 комнат
Сфакаки, Греция
117 Количество комнат Количество этажей 1
€ 9,000,000
Продается отель площадью5.847 кв.м в префектуре Ретимно. Отель состоит из 117 номеров, распр…
Отель 1 комната в Сфакаки, Греция
Отель 1 комната
Сфакаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Комплекс состоит из 6 апартаментов площадью по 40 кв.м. Комплекс построен на участке площадь…
Отель 14 комнат в Xiro Chorio, Греция
Отель 14 комнат
Xiro Chorio, Греция
14 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Здание состоит из 14 студий. 7 на первомэтаже и еще 7 на второмэтаже. Есть еще однаквартира …
Отель 13 комнат в Плакиас, Греция
Отель 13 комнат
Плакиас, Греция
13 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается гостиница площадью 450м2 и которая состоит из двух уровней: На первом уровне распо…
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