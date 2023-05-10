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Realting.com
Греция
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периферия Крит
Коммерческая недвижимость в периферийная единица Ретимни, Греция
Ретимнон
24
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30 объектов найдено
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Отель
Ретимнон, Греция
1 100 м²
3
€ 1,600,000
Отель 6 спален
Ретимнон, Греция
6
3
368 м²
3
€ 980,000
Коммерческая 10 спален
Ретимнон, Греция
10
6
693 м²
€ 750,000
Коммерческая 1 комната
Ретимнон, Греция
1
1
€ 1,590,000
Отель
Ретимнон, Греция
€ 1,650,000
Коммерческая 1 комната
Skouloufia, Греция
1
1
Цена по запросу
Отель 1 комната
периферия Крит, Греция
1
1
1
€ 2,200,000
Отель 4 комнаты
периферия Крит, Греция
4
1
€ 1,500,000
Коммерческая 1 комната
Xiro Chorio, Греция
1
1
€ 1,100,000
Коммерческая 1 комната
Виоли Хараки, Греция
1
1
€ 1,100,000
Коммерческая 5 спален
Xiro Chorio, Греция
5
1
€ 375,000
Коммерческая 1 комната
периферия Крит, Греция
1
1
€ 300,000
Отель 2 спальни
периферия Крит, Греция
12
10
1
€ 1,500,000
Отель 117 комнат
Сфакаки, Греция
117
1
€ 9,000,000
Коммерческая 1 комната
Xiro Chorio, Греция
1
1
€ 350,000
Отель 1 комната
Сфакаки, Греция
1
1
€ 400,000
Отель 14 комнат
Xiro Chorio, Греция
14
1
€ 950,000
Коммерческая 1 комната
Ретимнон, Греция
1
1
€ 600,000
Коммерческая 1 комната
Nea Magnisia, Греция
1
1
€ 550,000
Отель 13 комнат
Плакиас, Греция
13
1
€ 2,000,000
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1
1
€ 500,000
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1
1
€ 560,000
Коммерческая 1 комната
Xiro Chorio, Греция
1
1
€ 550,000
Коммерческая 1 комната
Сфакаки, Греция
1
2
€ 400,000
Коммерческая 1 комната
Agia Paraskevi, Греция
1
1
€ 421,000
Коммерческая 1 комната
Виоли Хараки, Греция
1
1
€ 375,000
Коммерческая 1 комната
Gallos, Греция
1
1
€ 130,000
Коммерческая 1 комната
Kendrochori, Греция
1
1
€ 350,000
Коммерческая 1 комната
Ретимнон, Греция
1
1
€ 480,000
Коммерческая 1 комната
Виоли Хараки, Греция
1
1
€ 760,000
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