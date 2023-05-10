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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Ретимни, Греция

Ретимнон
24
30 объектов найдено
Отель в Ретимнон, Греция
Отель
Ретимнон, Греция
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 3
€ 1,600,000
Отель 6 спален в Ретимнон, Греция
Отель 6 спален
Ретимнон, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 368 м²
Количество этажей 3
€ 980,000
Коммерческая 10 спален в Ретимнон, Греция
Коммерческая 10 спален
Ретимнон, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 693 м²
€ 750,000
Коммерческая 1 комната в Ретимнон, Греция
Коммерческая 1 комната
Ретимнон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,590,000
Отель в Ретимнон, Греция
Отель
Ретимнон, Греция
€ 1,650,000
Коммерческая 1 комната в Skouloufia, Греция
Коммерческая 1 комната
Skouloufia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Отель 1 комната в периферия Крит, Греция
Отель 1 комната
периферия Крит, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Отель 4 комнаты в периферия Крит, Греция
Отель 4 комнаты
периферия Крит, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Коммерческая 1 комната в Xiro Chorio, Греция
Коммерческая 1 комната
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Коммерческая 1 комната в Виоли Хараки, Греция
Коммерческая 1 комната
Виоли Хараки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Коммерческая 5 спален в Xiro Chorio, Греция
Коммерческая 5 спален
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 375,000
Коммерческая 1 комната в периферия Крит, Греция
Коммерческая 1 комната
периферия Крит, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 300,000
Отель 2 спальни в периферия Крит, Греция
Отель 2 спальни
периферия Крит, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Отель 117 комнат в Сфакаки, Греция
Отель 117 комнат
Сфакаки, Греция
Комнаты 117
Количество этажей 1
€ 9,000,000
Коммерческая 1 комната в Xiro Chorio, Греция
Коммерческая 1 комната
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 350,000
Отель 1 комната в Сфакаки, Греция
Отель 1 комната
Сфакаки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 400,000
Отель 14 комнат в Xiro Chorio, Греция
Отель 14 комнат
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 14
Количество этажей 1
€ 950,000
Коммерческая 1 комната в Ретимнон, Греция
Коммерческая 1 комната
Ретимнон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 600,000
Коммерческая 1 комната в Nea Magnisia, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Magnisia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 550,000
Отель 13 комнат в Плакиас, Греция
Отель 13 комнат
Плакиас, Греция
Комнаты 13
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Коммерческая 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Коммерческая 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 560,000
Коммерческая 1 комната в Xiro Chorio, Греция
Коммерческая 1 комната
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 550,000
Коммерческая 1 комната в Сфакаки, Греция
Коммерческая 1 комната
Сфакаки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 400,000
Коммерческая 1 комната в Agia Paraskevi, Греция
Коммерческая 1 комната
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 421,000
Коммерческая 1 комната в Виоли Хараки, Греция
Коммерческая 1 комната
Виоли Хараки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 375,000
Коммерческая 1 комната в Gallos, Греция
Коммерческая 1 комната
Gallos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 130,000
Коммерческая 1 комната в Kendrochori, Греция
Коммерческая 1 комната
Kendrochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 350,000
Коммерческая 1 комната в Ретимнон, Греция
Коммерческая 1 комната
Ретимнон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 480,000
Коммерческая 1 комната в Виоли Хараки, Греция
Коммерческая 1 комната
Виоли Хараки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 760,000
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