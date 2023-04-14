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Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Ретимнон, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав Ретимнон, Греция
Коммерческая 1 комната
Ретимнон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,590,000
Продается бизнес площадью 360 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью. На тер…
Коммерческая 7 спаленв Xiro Chorio, Греция
Коммерческая 7 спален
Xiro Chorio, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 860,000
Продается жилой комплекс площадью 315 кв.м на острове Крит.Имеет великолепный вид на море, н…

Параметры недвижимости в Ретимнон, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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