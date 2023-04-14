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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Ретимнон, Греция

16 объектов найдено
Отельв Ретимнон, Греция
Отель
Ретимнон, Греция
1 100 м² Количество этажей 3
€ 1,600,000
В районе Периволия в 2 км от центра города и всего в 50 метрах от песчаного пляжа Ретимнона,…
Отель 6 спаленв Ретимнон, Греция
Отель 6 спален
Ретимнон, Греция
3 ванных комнат 368 м² Количество этажей 3
€ 980,000
Песчаный пляж Ретимнона, несомненно, является бриллиантом города, а также самой большой дост…
Коммерческая 10 спаленв Ретимнон, Греция
Коммерческая 10 спален
Ретимнон, Греция
10 Количество комнат 6 ванных комнат 693 м²
€ 750,000
Отличная возможность для инвестиций, исключительно из нашего офиса, в районе Пигианос Кампос…
Отельв Ретимнон, Греция
Отель
Ретимнон, Греция
€ 1,650,000
Этот отель на продажу в Ретимно, расположен в городе, примерно в 1,5 км от центра. Район нах…
Коммерческая 1 комнатав Skouloufia, Греция
Коммерческая 1 комната
Skouloufia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается строительный проект с участком площадью 9300 кв.м на постройку 32-х каменных вилл …
Коммерческая 7 спаленв Xiro Chorio, Греция
Коммерческая 7 спален
Xiro Chorio, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 860,000
Продается жилой комплекс площадью 315 кв.м на острове Крит.Имеет великолепный вид на море, н…
Отель 1 комнатав Сфакаки, Греция
Отель 1 комната
Сфакаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Комплекс состоит из 6 апартаментов площадью по 40 кв.м. Комплекс построен на участке площадь…
Коммерческая 1 комнатав Nea Magnisia, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Magnisia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается бизнес площадью 448 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на …
Коммерческая 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается бизнес состоящий из двух одинаковых отдельностоящих коттеджа, площадью 154м2 кажды…
Коммерческая 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 560,000
Продается бизнес состоящий из двух одинаковых отдельностоящих коттеджа, площадью 154м2 кажды…
Коммерческая 1 комнатав Xiro Chorio, Греция
Коммерческая 1 комната
Xiro Chorio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается действующий бизнес суммарной площадью 292 кв.м. Первый этаж площадью 172 кв.м. сос…
Коммерческая 1 комнатав Сфакаки, Греция
Коммерческая 1 комната
Сфакаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 400,000
Продается бизнес общей площадью 255 кв.м. и состоящий из двух квартир и одного таунхауса. Пе…
Коммерческая 1 комнатав Agia Paraskevi, Греция
Коммерческая 1 комната
Agia Paraskevi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 421,000
Предлагается на продажу блок квартирв Ретимно Крит. Жилой дом площадью 389 кв.м на участке 4…
Коммерческая 1 комнатав Виоли Хараки, Греция
Коммерческая 1 комната
Виоли Хараки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продаеться коммерческая недвижимость в центре города Ретимно и недалеко от набережной. Недви…
Коммерческая 1 комнатав Ретимнон, Греция
Коммерческая 1 комната
Ретимнон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Продается коммерческая недвижимость в центре Ретимно на прибрежной дороге. Недвижимость сост…
Коммерческая 1 комнатав Виоли Хараки, Греция
Коммерческая 1 комната
Виоли Хараки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 760,000
Продаётся инвестиционная недвижимость на окраине Ретимно, которая состоит из 2-х отдельно ст…

Параметры недвижимости в Ретимнон, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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