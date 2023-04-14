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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Ретимнон, Греция

5 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Skouloufia, Греция
Коммерческая 1 комната
Skouloufia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается строительный проект с участком площадью 9300 кв.м на постройку 32-х каменных вилл …
Коммерческая 7 спаленв Xiro Chorio, Греция
Коммерческая 7 спален
Xiro Chorio, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 860,000
Продается жилой комплекс площадью 315 кв.м на острове Крит.Имеет великолепный вид на море, н…
Отель 14 комнатв Xiro Chorio, Греция
Отель 14 комнат
Xiro Chorio, Греция
14 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Здание состоит из 14 студий. 7 на первомэтаже и еще 7 на второмэтаже. Есть еще однаквартира …
Коммерческая 1 комнатав Nea Magnisia, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Magnisia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается бизнес площадью 448 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на …
Коммерческая 1 комнатав Agia Paraskevi, Греция
Коммерческая 1 комната
Agia Paraskevi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 421,000
Предлагается на продажу блок квартирв Ретимно Крит. Жилой дом площадью 389 кв.м на участке 4…

Параметры недвижимости в Ретимнон, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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