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Купить отель с бассейном в Ретимнон, Греция

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Параметры недвижимости в Ретимнон, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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