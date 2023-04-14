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Купить отель с видом на горы в Ретимнон, Греция

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1 объект найдено
Отель 14 комнатв Xiro Chorio, Греция
Отель 14 комнат
Xiro Chorio, Греция
14 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Здание состоит из 14 студий. 7 на первомэтаже и еще 7 на второмэтаже. Есть еще однаквартира …

Параметры недвижимости в Ретимнон, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
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