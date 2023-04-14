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Купить отель в Ретимнон, Греция

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6 объектов найдено
Отельв Ретимнон, Греция
Отель
Ретимнон, Греция
1 100 м² Количество этажей 3
€ 1,600,000
В районе Периволия в 2 км от центра города и всего в 50 метрах от песчаного пляжа Ретимнона,…
Отель 6 спаленв Ретимнон, Греция
Отель 6 спален
Ретимнон, Греция
3 ванных комнат 368 м² Количество этажей 3
€ 980,000
Песчаный пляж Ретимнона, несомненно, является бриллиантом города, а также самой большой дост…
Отельв Ретимнон, Греция
Отель
Ретимнон, Греция
€ 1,650,000
Этот отель на продажу в Ретимно, расположен в городе, примерно в 1,5 км от центра. Район нах…
Отель 117 комнатв Сфакаки, Греция
Отель 117 комнат
Сфакаки, Греция
117 Количество комнат Количество этажей 1
€ 9,000,000
Продается отель площадью5.847 кв.м в префектуре Ретимно. Отель состоит из 117 номеров, распр…
Отель 1 комнатав Сфакаки, Греция
Отель 1 комната
Сфакаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Комплекс состоит из 6 апартаментов площадью по 40 кв.м. Комплекс построен на участке площадь…
Отель 14 комнатв Xiro Chorio, Греция
Отель 14 комнат
Xiro Chorio, Греция
14 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Здание состоит из 14 студий. 7 на первомэтаже и еще 7 на второмэтаже. Есть еще однаквартира …

Параметры недвижимости в Ретимнон, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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