Купить коммерческую недвижимость в Ретимнон, Греция

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25 объектов найдено
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Отель
Ретимнон, Греция
1 100 м²
Количество этажей 3
€ 1,600,000
В районе Периволия в 2 км от центра города и всего в 50 метрах от песчаного пляжа Ретимнона,…
Отель 6 спален
Ретимнон, Греция
3 ванных комнат
368 м²
Количество этажей 3
€ 980,000
Песчаный пляж Ретимнона, несомненно, является бриллиантом города, а также самой большой дост…
Коммерческая 10 спален
Ретимнон, Греция
10 Количество комнат
6 ванных комнат
693 м²
€ 750,000
Отличная возможность для инвестиций, исключительно из нашего офиса, в районе Пигианос Кампос…
Коммерческая 1 комната
Ретимнон, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,590,000
Продается бизнес площадью 360 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью. На тер…
Отель
Ретимнон, Греция
€ 1,650,000
Этот отель на продажу в Ретимно, расположен в городе, примерно в 1,5 км от центра. Район нах…
Коммерческая 1 комната
Skouloufia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается строительный проект с участком площадью 9300 кв.м на постройку 32-х каменных вилл …
Коммерческая 1 комната
Xiro Chorio, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается здание в центре города Рефимно, общей площадью 450 м² и состоящее из трех эта…
Коммерческая 1 комната
Виоли Хараки, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается коммерческое помещение площадью 410 м² на острове Крит. Первый этаж состоит о…
Коммерческая 5 спален
Xiro Chorio, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 375,000
Продается коммерческое помещение в тихом районе города Рефимно, площадью 245 м², состоя…
Коммерческая 7 спален
Xiro Chorio, Греция
10 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 860,000
Продается жилой комплекс площадью 315 кв.м на острове Крит.Имеет великолепный вид на море, н…
Отель 117 комнат
Сфакаки, Греция
117 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 9,000,000
Продается отель площадью5.847 кв.м в префектуре Ретимно. Отель состоит из 117 номеров, распр…
Коммерческая 1 комната
Xiro Chorio, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается угловой магазин площадью 200 кв.м на Крите. Магазин состоит из первого этажа с ман…
Отель 1 комната
Сфакаки, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Комплекс состоит из 6 апартаментов площадью по 40 кв.м. Комплекс построен на участке площадь…
Отель 14 комнат
Xiro Chorio, Греция
14 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 950,000
Здание состоит из 14 студий. 7 на первомэтаже и еще 7 на второмэтаже. Есть еще однаквартира …
Коммерческая 1 комната
Ретимнон, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается бизнес площадью 190 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью
Коммерческая 1 комната
Nea Magnisia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается бизнес площадью 448 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на …
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается бизнес состоящий из двух одинаковых отдельностоящих коттеджа, площадью 154м2 кажды…
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 560,000
Продается бизнес состоящий из двух одинаковых отдельностоящих коттеджа, площадью 154м2 кажды…
Коммерческая 1 комната
Xiro Chorio, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается действующий бизнес суммарной площадью 292 кв.м. Первый этаж площадью 172 кв.м. сос…
Коммерческая 1 комната
Сфакаки, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 400,000
Продается бизнес общей площадью 255 кв.м. и состоящий из двух квартир и одного таунхауса. Пе…
Коммерческая 1 комната
Agia Paraskevi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 421,000
Предлагается на продажу блок квартирв Ретимно Крит. Жилой дом площадью 389 кв.м на участке 4…
Коммерческая 1 комната
Виоли Хараки, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 375,000
Продаеться коммерческая недвижимость в центре города Ретимно и недалеко от набережной. Недви…
Коммерческая 1 комната
Gallos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается коммерческое помещение в полу-подвальном помещении с доступом через пандус В центр…
Коммерческая 1 комната
Ретимнон, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 480,000
Продается коммерческая недвижимость в центре Ретимно на прибрежной дороге. Недвижимость сост…
Коммерческая 1 комната
Виоли Хараки, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 760,000
Продаётся инвестиционная недвижимость на окраине Ретимно, которая состоит из 2-х отдельно ст…
Параметры недвижимости в Ретимнон, Греция
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