Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Рестораны, кафе

Купить ресторан с бассейном в Греции

коммерческая недвижимость
4366
отели
1269
офисы
52
производственные здания
80
инвестиционная недвижимость
32
склады
52
магазины
28
другое
6
Ресторан, кафе В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
450 м²
€ 448,079
Продаётся ресторан 350 кв.м расположен на площади 600 кв.м. Помещение полностью оборудовано,…
Коммерческаяв Афины, Греция
Коммерческая
Афины, Греция
365 м²
€ 6,970,120
В престижном районе Афин, Нео Психико, на центральной улице продается магазин площадью 365 к…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
5 833 м²
€ 4,480,792
Продается здание площадью 5833 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью. В городе …
Коммерческая 1 комнатав Сикея, Греция
Коммерческая 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 49,787
Продается бизнес площадью 85 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
Отель 1 комнатав Elatochori, Греция
Отель 1 комната
Elatochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Гостиничный комплекс расположился в горах, в окружении чудесной живописной природы Олимпийск…
Отель 16 комнатв Analipsi, Греция
Отель 16 комнат
Analipsi, Греция
16 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается отель рядом с пляжем в туристическом районеХерсониссос. Отельпостроен на участке п…
Отель 48 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 48 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
48 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! СРОЧНО! Продаются апартаменты, расположенные на северо-восточном по…
Коммерческая 1 комнатав Olympiaki Akti Beach, Греция
Коммерческая 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 298,719
Продается помещение площадью 120 кв.м + 120 кв.м на цокольном этаже в горном поселке Пиерии.…
Производствов Pefkochori, Греция
Производство
Pefkochori, Греция
5 000 м²
€ 1,943,857
Код недвижимости. 3-933 - Сельское хозяйство на продажу в Паллини Пефкохори за € 2 000 000. …
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
200 м²
€ 298,719
Продается целый этаж 180 кв.м. nettoОн находится натретьем этаже, имеет 2 WC, может использо…
Коммерческая 1 комнатав Kavala Prefecture, Греция
Коммерческая 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,991,463
На продажу выставлено здание 2.320 кв.м. в хорошем районе города Кавала. Здание расположено …
Коммерческая 1 комнатав Като-Сулион, Греция
Коммерческая 1 комната
Като-Сулион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 348,506
Продается бизнес площадью 540 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы, на город. Недв…

Регионы с недвижимостью на продажу

в Халкис
в Municipality of Rhodes
в Ретимнон
в Родос
в Эпира и Западной Македонии
в Малия
в Kallithea
в Municipal unit of Efkarpia
в Palaio Faliro
в Перея
в Коринос
в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
в alimos
в Municipal Unit of Evosmo
в demos diou - olympou
в Municipality of Neapoli-Sykies
в Municipality of Filothei - Psychiko
в Иерисос
в Zakynthos Municipality
в Municipal Unit of Loutraki - Perachora

Параметры недвижимости в Греции

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти