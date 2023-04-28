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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Западные Афины, Греция

Municipality of Agia Varvara
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1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Municipality of Agia Varvara, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Agia Varvara, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Предлагаются на продажу 2 квартиры на втором этаже района Коридалос площадью 1 квартира площ…
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