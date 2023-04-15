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Купить склад в периферийная единица Южные Афины, Греция

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1 объект найдено
Склад 1 комнатав периферия Аттика, Греция
Склад 1 комната
периферия Аттика, Греция
1 Количество комнат 147 м²
€ 260,000
Продается магазин в Като Эллинико, Эллинико, Афины - Юг, за 260 000 € (Листинг № FG059). Еще…

Параметры недвижимости в периферийная единица Южные Афины, Греция

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