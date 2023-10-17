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Магазины в периферийная единица Южные Афины, Греция

коммерческая недвижимость
16
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3 объекта найдено
Магазин 1 спальня в периферия Аттика, Греция
Магазин 1 спальня
периферия Аттика, Греция
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Код недвижимости: 2580 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 62 кв.м,…
€95,000
Магазин 1 спальня в периферия Аттика, Греция
Магазин 1 спальня
периферия Аттика, Греция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Код недвижимости: 1585 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 50 кв.м,…
€155,000
Магазин 1 спальня в периферия Аттика, Греция
Магазин 1 спальня
периферия Аттика, Греция
Количество спален 1
Площадь 130 м²
Код недвижимости: 14416 - Эксклюзив ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, Неопределенный Магазин общей п…
€170,000
Realting.com
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