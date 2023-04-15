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Купить производственное здание в периферийная единица Южные Афины, Греция

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1 объект найдено
Производство 1 спальняв периферия Аттика, Греция
Производство 1 спальня
периферия Аттика, Греция
240 м²
€ 80,000
Код недвижимости: 1404 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, бок о бок Малое промышленное пространство…

Параметры недвижимости в периферийная единица Южные Афины, Греция

недорогая
элитное
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