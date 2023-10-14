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Коммерческая
Греция
периферийная единица Южные Афины
Недвижимость для инвестиций
Инвестиционная недвижимость с бассейном в периферийная единица Южные Афины, Греция
коммерческая недвижимость
16
магазины
3
Инвестиционная
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