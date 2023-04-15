Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Гостиницы, отели

Купить отель с бассейном в периферийная единица Южные Афины, Греция

Отель В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 1 комнатав периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая 1 комната
периферия Центральная Македония, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 88,105
Полуподвальное коммерческое помещение на продажу в районе Палеа Паралия
Коммерческаяв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Коммерческая
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
320 м²
€ 746,518
На продажу выставлен комплекс, состоящий из 4 квартир, на великолепном острове Тасос. Компле…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
3 000 м²
€ 4,976,785
Выставлена на продажу гостиница расположена на территории в 20.000 кв.м, примерная площадь п…
Отельв Polychrono, Греция
Отель
Polychrono, Греция
425 м²
€ 650,000
Отель расположен в пригороде одной из самых популярных деревень на полуострове Кассандра, в …
Коммерческая 1 комнатав периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая 1 комната
периферия Центральная Македония, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,153,687
Продается банкетный зал и теннисный клуб на участке площадью 9 200 кв.м. в районе Салоников.…
Отель 1 комнатав Gimari, Греция
Отель 1 комната
Gimari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 491,573
На продажу выставлен небольшой комплекс 300 кв.м с живописным видом, состоящий из шести квар…
Коммерческая 12 комнатв Agia Paraskevi, Греция
Коммерческая 12 комнат
Agia Paraskevi, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 3
€ 269,211
Продаются дватаунхаусаплощадью 170 кв.м. (3 уровня)в пригородеСалониках. Есть возможностькуп…
Коммерческая 1 комнатав Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 832,106
Предлагается на продажу здание общей площадью в 250 кв. м. на участке в 345 кв.м.: Здание со…
Коммерческая 1 комнатав Xiro Chorio, Греция
Коммерческая 1 комната
Xiro Chorio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 538,422
Продается действующий бизнес суммарной площадью 292 кв.м. Первый этаж площадью 172 кв.м. сос…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 391,579
Продается бизнес площадью 132 кв.м в Салониках. Бизнес имеет угловое расположение. У объекта…
Производствов Loutra, Греция
Производство
Loutra, Греция
589 м²
€ 114,666
Property Code. 3-1164 - Agricultural FOR SALE in Pallini Loutra for €120.000 . Discover the …
Коммерческая 12 комнатв Лептокарья, Греция
Коммерческая 12 комнат
Лептокарья, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 3
€ 420,948
Продается бизнес площадью 426 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается с мебелью.…

Параметры недвижимости в периферийная единица Южные Афины, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти