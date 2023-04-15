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Купить отель в периферийная единица Южные Афины, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комнатав периферия Аттика, Греция
Отель 1 комната
периферия Аттика, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 20,000,000
Месторасположение: Глифада (Южные пригороды) Центр Афинской Ривьеры, 300 м. от пляжа с прекр…

Параметры недвижимости в периферийная единица Южные Афины, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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