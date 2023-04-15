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Купить коммерческую недвижимость в периферийная единица Южные Афины, Греция

Municipality of Elliniko - Argyroupoli
6
Municipal Unit of Argyroupoli
6
Municipality of Moschato-Tavros
4
Таврос
4
15 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается бизнес площадью 70 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. К недвижимости…
Производство 1 спальняв периферия Аттика, Греция
Производство 1 спальня
периферия Аттика, Греция
240 м²
€ 80,000
Код недвижимости: 1404 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, бок о бок Малое промышленное пространство…
Склад 1 комнатав периферия Аттика, Греция
Склад 1 комната
периферия Аттика, Греция
1 Количество комнат 147 м²
€ 260,000
Продается магазин в Като Эллинико, Эллинико, Афины - Юг, за 260 000 € (Листинг № FG059). Еще…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Moschato-Tavros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается складовое помещение 248 кв.м в районе Агиос Иоаннис, Афины. Высота потолка составл…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается магазин в районе Глифада. Площадь цокольного этажа составляет 70 кв.м, а первого э…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается помещение площадью 176 кв.м расположенное на цокольном этаже, подходящее для испол…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Moschato-Tavros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Помещение находится в районе Ренди в Афинах. Раньше использовалось как помещение для автосервиса
Коммерческая 1 комнатав периферия Аттика, Греция
Коммерческая 1 комната
периферия Аттика, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 30,000
Предлагается на продажу оофисное помещение площадью 10 кв.м., расположенное на первом этаже.…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Moschato-Tavros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Предлагается на продажу коммерческое здание площадью 2.200 кв.м.Состоит из четырех этажей. Т…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Moschato-Tavros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,750,000
Продается бизнес площадью 5127 кв.м в Афинах. Из окон открывается великолепный вид на город.…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,200,000
Вашему вниманию предлагается отличное инвестиционное предложение - здание, которое находится…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,350,000
Artworks Complex Музыкальный и Жилой Комплекс Artworks является идеей, охватывающей все возм…
Отель 1 комнатав периферия Аттика, Греция
Отель 1 комната
периферия Аттика, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 20,000,000
Месторасположение: Глифада (Южные пригороды) Центр Афинской Ривьеры, 300 м. от пляжа с прекр…
Коммерческая 1 комнатав периферия Аттика, Греция
Коммерческая 1 комната
периферия Аттика, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,700,000
Продается бизнес площадью 910 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается …
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,350,000
Предлагается на продажу трехэтажное зднаие общей площядью 850 кв.м в центре района Аргирупол…

Параметры недвижимости в периферийная единица Южные Афины, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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