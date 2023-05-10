Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Складские помещения

Склады с бассейном в периферийная единица Пирей, Греция

Склад В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 1 комната в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 930,000
Коммерческая 1 комната в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 45,000
Отель 1 комната в gerakine, Греция
Отель 1 комната
gerakine, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,300,000
Отель 1 комната в Лептокарья, Греция
Отель 1 комната
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
€ 700,000
Коммерческая 1 комната в Olympiaki Akti Beach, Греция
Коммерческая 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната в Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Коммерческая 1 комната в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 55,000
Отель 6 комнат в Гурнес, Греция
Отель 6 комнат
Гурнес, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 2
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната в Nea Chrani, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Chrani, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 17,000
Коммерческая 1 комната в Koutouloufari, Греция
Коммерческая 1 комната
Koutouloufari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 907,000
Отель 105 комнат в demos kerkyras, Греция
Отель 105 комнат
demos kerkyras, Греция
Комнаты 105
Количество этажей 1
€ 8,000,000
Отель 35 комнат в периферия Крит, Греция
Отель 35 комнат
периферия Крит, Греция
Комнаты 35
Количество этажей 1
€ 4,000,000
Realting.com
Перейти