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Коммерческая недвижимость с бассейном в периферийная единица Пирей, Греция

Пирей
92
Palaio Faliro
22
Chaidari
6
Municipality of Korydallos
6
Agios Ioannis Renti
5
Korydallos
4
1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Korydallos, Греция
Коммерческая 1 комната
Korydallos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 18,000,000
Realting.com
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