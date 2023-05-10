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Продажа офисных помещений в периферийная единица Пирей, Греция

Пирей
5
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4 объекта найдено
Офис 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Офис 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Площадь 250 м²
Этаж 2
€ 800,000
Офис 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Офис 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Этаж 7
€ 41,000
Офис 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Офис 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Площадь 128 м²
Этаж 1
€ 115,000
Офис 2 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Офис 2 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 2
Площадь 66 м²
Этаж 5
€ 60,000
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