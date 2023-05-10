Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость с бассейном в периферийная единица Пирей, Греция

Пирей
3
Инвестиционная В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель в Афины, Греция
Отель
Афины, Греция
€ 800,000
Коммерческая 1 комната в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 850,000
Отель 1 комната в Nikiana, Греция
Отель 1 комната
Nikiana, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 750,000
Отель 1 990 спален в Греция, Греция
Отель 1 990 спален
Греция, Греция
Количество спален 1990
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 450 м²
€ 380,000
Коммерческая 1 комната в Sozopoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Sozopoli, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 5,500,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 850,000
Коммерческая 1 комната в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 20,000
Коммерческая 1 комната в Kamisiana, Греция
Коммерческая 1 комната
Kamisiana, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,499,000
Отель 46 ванных в Skala Fourkas, Греция
Отель 46 ванных
Skala Fourkas, Греция
Кол-во ванных комнат 46
Площадь 800 м²
€ 2,607,620
Коммерческая 1 комната в Pefkochori, Греция
Коммерческая 1 комната
Pefkochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Коммерческая 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Коммерческая 1 комната в District of Heraklion, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Heraklion, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
Цена по запросу
Realting.com
Перейти