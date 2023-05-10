Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость с видом на море в периферийная единица Пирей, Греция

Пирей
3
Инвестиционная В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель 1 комната в Коринос, Греция
Отель 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Другое 4 спальни в Chaidari, Греция
Другое 4 спальни
Chaidari, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 297 м²
€ 180,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Agios Ioannis, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Agios Ioannis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 230,000
Коммерческая 1 комната в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 635,000
Коммерческая 1 комната в Palaio Faliro, Греция
Коммерческая 1 комната
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 650,000
Производство в Loutra, Греция
Производство
Loutra, Греция
Площадь 2 527 м²
€ 116,117
Отель 1 комната в demos kerkyras, Греция
Отель 1 комната
demos kerkyras, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната в Рафина, Греция
Коммерческая 1 комната
Рафина, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Коммерческая 1 комната в Peristasi, Греция
Коммерческая 1 комната
Peristasi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 450,000
Коммерческая 1 комната в Nea Gonia, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Gonia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 230,000
Коммерческая 1 комната в периферия Крит, Греция
Коммерческая 1 комната
периферия Крит, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Отель 18 комнат в Лимин-Херсонису, Греция
Отель 18 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 18
Количество этажей 1
Цена по запросу
Realting.com
Перейти