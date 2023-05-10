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Инвестиционная недвижимость в периферийная единица Пирей, Греция

Пирей
3
Инвестиционная В архив
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3 объекта найдено
Инвестиционная 1 спальня в Municipality of Piraeus, Греция
Инвестиционная 1 спальня
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 340 м²
€ 15,000
Инвестиционная 1 спальня в Chaidari, Греция
Инвестиционная 1 спальня
Chaidari, Греция
Количество спален 1
Площадь 90 м²
€ 15,000
Инвестиционная с Инвестиции, с События в Municipality of Piraeus, Греция
Инвестиционная с Инвестиции, с События
Municipality of Piraeus, Греция
Площадь 470 м²
Количество этажей 3
€ 1,850,000
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