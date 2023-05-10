Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Гостиницы, отели

Отели в периферийная единица Пирей, Греция

Пирей
3
Отель В архив
Очистить
3 объекта найдено
Отель 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 10,000,000
Отель 1 комната в Palaio Faliro, Греция
Отель 1 комната
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 11,000,000
Отель 1 комната в Пердика, Греция
Отель 1 комната
Пердика, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Realting.com
Перейти