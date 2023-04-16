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Купить отель в периферийная единица Фокида, Греция

demos delphon
2
Municipal Unit of Amfissa
1
Municipal Unit of Parnassos
1
Амфиса
1
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2 объекта найдено
Отель 1 комнатав biniane, Греция
Отель 1 комната
biniane, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Предлагается на продажу Гостиница 1.260 кв.м в местечке Амфиса.Гостиница состоит из:Четырех …
Отель 1 комнатав Эпталофос, Греция
Отель 1 комната
Эпталофос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 870,000
Предлагается на продажу гостиница 510 кв.м на земельном участке 10.000 кв.м. Гостиница состо…

Параметры недвижимости в периферийная единица Фокида, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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