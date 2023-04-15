Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в периферийная единица Северные Афины, Греция

Municipality of Filothei - Psychiko
3
Neo Psychiko
2
Municipality of Papagos - Cholargos
1
Municipal Unit of Cholargos
1
Municipal Unit of Psychiko
1
Офис В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 1 комнатав Municipality of Fyli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Fyli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 998,528
Предлагается на продажу объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования…
Коммерческаяв Македонии и Фракии, Греция
Коммерческая
Македонии и Фракии, Греция
1 400 м²
€ 497,679
Продается производственное помещение в Лаккоме
Отельв Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
1 900 м²
€ 2,687,464
На северо-западе острова Корфу в центре оживленного поселка Айос Стефанос продается гостиниц…
Коммерческаяв Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
5 000 м²
€ 398,143
Продается бизнес площадью 5000 кв.м в Аттике. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
760 м²
€ 1,293,964
Продается гостиница площадью 760 кв.м в популярном курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Го…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 88,105
Помещение находится в районе Амбелокипи в Афинах. Состоит из трех этажей и имеет два санузла…
Коммерческая 1 комнатав Влихада, Греция
Коммерческая 1 комната
Влихада, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,076,843
Продается бизнес на участке площадью 3 000 кв.м. на котором построены 3 виллы. Каждая вилла …
Отель 42 комнатыв Makrigialos, Греция
Отель 42 комнаты
Makrigialos, Греция
42 Количество комнат Количество этажей 3
€ 983,145
Продается гостиница на первой береговой линии в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница состо…
Коммерческая 1 комнатав demos kerkyras, Греция
Коммерческая 1 комната
demos kerkyras, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,468,423
Продаётся помещение под бизнес в старом историческом районе города Корфу. Исторический район…
Коммерческая 1 комнатав Neo Rysio, Греция
Коммерческая 1 комната
Neo Rysio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 74,400
Продается бизнес площадью 60 кв.м в пригороде города Салоники. Бизнес имеет угловое располож…
Коммерческая 1 комнатав Критика, Греция
Коммерческая 1 комната
Критика, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 352,421
На продажу здание 600 кв.м в туристическом районе и недалеко от города Родос. Возможно постр…
Отель 12 спаленв Касандрия, Греция
Отель 12 спален
Касандрия, Греция
12 ванных комнат 450 м²
€ 1,146,656
Property Code: 3-1179 - Hotel FOR SALE in Kassandra Kassandreia for €1.200.000 . This 450 sq…

Параметры недвижимости в периферийная единица Северные Афины, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти