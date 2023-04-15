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Продажа офисных помещений в периферийная единица Северные Афины, Греция

Municipality of Filothei - Psychiko
3
Neo Psychiko
2
Municipality of Papagos - Cholargos
1
Municipal Unit of Cholargos
1
Municipal Unit of Psychiko
1
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4 объекта найдено
Офис 1 спальняв Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Офис 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
155 м²
€ 450,000
Код недвижимости: 24422 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 Пространство, неопределенный Офис общей площадью 155…
Офис 1 спальняв Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Офис 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
264 м²
€ 650,000
Код недвижимости: 14423 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 Пространство, неопределенный Офис общей площадью 264…
Офис 2 спальнив Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Офис 2 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
70 м²
€ 95,000
Код недвижимости: 1392 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 2 Пространства, Бок-боку Офис общей площадью 70 кв.м, н…
Офис 1 спальняв Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Офис 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
78 м²
€ 90,000
Код: 1160 - Galatsi Продается офис общей площадью 78 кв.м. На 2 этаже. Состоит из 1 комнаты,…

Параметры недвижимости в периферийная единица Северные Афины, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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