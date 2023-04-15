ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
Купить коммерческую недвижимость в периферийная единица Северные Афины, Греция
Municipality of Filothei - Psychiko
16
Neo Psychiko
14
Municipality of Papagos - Cholargos
5
Municipal Unit of Cholargos
5
Municipal Unit of Psychiko
2
Халандри
1
Очистить
22 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Коммерческая 1 комната
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается бизнес площадью 95 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
Коммерческая 1 комната
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается бизнес площадью 590 кв.м в Афинах. Бизнес имеет угловое расположение. У объекта ес…
Офис 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
264 м²
€ 650,000
Код недвижимости: 14423 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 Пространство, неопределенный Офис общей площадью 264…
Офис 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
155 м²
€ 450,000
Код недвижимости: 24422 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 Пространство, неопределенный Офис общей площадью 155…
Магазин 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
272 м²
€ 2,500,000
Код недвижимости: 14420 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 272 кв.…
Офис 2 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
70 м²
€ 95,000
Код недвижимости: 1392 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 2 Пространства, Бок-боку Офис общей площадью 70 кв.м, н…
Офис 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
78 м²
€ 90,000
Код: 1160 - Galatsi Продается офис общей площадью 78 кв.м. На 2 этаже. Состоит из 1 комнаты,…
Коммерческая 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 80,000
Предлагается на продажу помещение площадью 108 кв.м., расположенное на первом этаже.Состоит …
Коммерческая 1 комната
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Помещение находится в районе Амбелокипи в Афинах. Состоит из трех этажей и имеет два санузла…
Коммерческая 3 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 610,000
Помещение находится в одном из центральных районов Афин -в Колонаки, расположенном на юго-за…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 115,000
Помещение находится в районе Амбелокипи. Район обслуживает станция метро, также есть вся нео…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 45,000
Коммерческое полуподвальное помещение находится в районе Паграти. Разделено гипсокартоном на…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Предлагается на продажу гараж площадью 180 кв.м. в районе центра Афин - Амбелокипи
Коммерческая 1 комната
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,700,000
Предлагается на продажу жилое здание в престижном районе центра Афин, в Колонаки. Рядом со в…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 105,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение площадью в 165 кв.м. в центральном районе сто…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 370,000
Продается в комерческих целях помещение 450кв.м на цокальном этаже,находящегося в центрально…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,070,000
Предлагается на продажу коммерческой помещение площадью в 150 кв.м. Данное помещение предназ…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 4,200,000
Предлагается на продажу 7-этажное офисное здание в районе Холаргос, которое состоит из : Цок…
Коммерческая 5 спален
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 580,000
Продается бизнес площадью 245 кв.м в Афинах. Бизнес имеет угловое расположение. У объекта ес…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Предлагается на продажу здание общей площадью 525 кв.м. с прилегающим участком 600 кв.м. Инф…
Коммерческая 1 комната
Халандри, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение в районе Холаргос. Обект ранее использовался …
Коммерческая 1 комната
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 190,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение на севере Афин, в районе Халандри. Помещение …
Параметры недвижимости в периферийная единица Северные Афины, Греция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты