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Отели с видом на море в периферийная единица Магнисия, Греция

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3 объекта найдено
Отель 1 комната в South Pilio Municipality, Греция
Отель 1 комната
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,900,000
Отель 33 комнаты в Загора, Греция
Отель 33 комнаты
Загора, Греция
Комнаты 33
Количество этажей 3
€ 3,800,000
Отель 1 комната в Koropi, Греция
Отель 1 комната
Koropi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 860,000
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