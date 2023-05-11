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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Магнисия, Греция

Волос
5
9 объектов найдено
Отель 29 комнат в Makryrrachi, Греция
Отель 29 комнат
Makryrrachi, Греция
Комнаты 29
Количество этажей 2
Цена по запросу
Отель 1 комната в South Pilio Municipality, Греция
Отель 1 комната
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,900,000
Отель 33 комнаты в Загора, Греция
Отель 33 комнаты
Загора, Греция
Комнаты 33
Количество этажей 3
€ 3,800,000
Отель 1 комната в Makrinitsa, Греция
Отель 1 комната
Makrinitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Коммерческая 1 комната в Ano Volos, Греция
Коммерческая 1 комната
Ano Volos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Отель 1 комната в Koropi, Греция
Отель 1 комната
Koropi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 860,000
Отель 22 комнаты в Волос, Греция
Отель 22 комнаты
Волос, Греция
Комнаты 22
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Коммерческая 1 комната в Волос, Греция
Коммерческая 1 комната
Волос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 700,000
Коммерческая 1 комната в Агрия, Греция
Коммерческая 1 комната
Агрия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,900,000
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