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Купить отель в периферийная единица Острова, Греция

Municipality of Kythira
1
Municipality of Troizinia - Methana
1
Municipal Unit of Methana
1
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2 объекта найдено
Отель 21 комнатав Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Отель 21 комната
Municipality of Troizinia - Methana, Греция
21 Количество комнат Количество этажей 4
€ 6,800,000
Продается гостиница первого класса с термальной лечебницей со всем необходимым оборудованием…
Отель 1 комнатав Mylopotamos, Греция
Отель 1 комната
Mylopotamos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,650,000
Продается отель площадью 1000 кв.м на островах Греции. Гостиница имеет угловое расположение.…

Параметры недвижимости в периферийная единица Острова, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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