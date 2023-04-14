Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика

Купить коммерческую недвижимость с бассейном в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
13
Vari Municipal Unit
10
Municipality of Saronikos
9
Saronida Municipal Unit
6
Saronis
6
Anavissos Municipal Unit
3
Анависос
2
Municipality of Oropos
1
Показать больше
3 объекта найдено
Коммерческая 6 спаленв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 6 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается бизнес площадью 695 кв.м в Аттике. У объекта есть камин, кондиционер, отопление. Н…
Коммерческая 1 комнатав Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается бизнес площадью 580 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Отель 1 комнатав Анависос, Греция
Отель 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,800,000
Продается отель площадью 1600 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…

Параметры недвижимости в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти