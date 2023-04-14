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Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
Купить коммерческую недвижимость с видом на море в периферийная единица Восточная Аттика, Греция
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
13
Vari Municipal Unit
10
Municipality of Saronikos
9
Saronida Municipal Unit
6
Saronis
6
Anavissos Municipal Unit
3
Анависос
2
Municipality of Oropos
1
Vouliagmeni Municipal Unit
1
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Отель 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагается на продажу гостиница, расположенная в районе Вулиагмени - Кавури, которая состо…
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Предлагается на продажу коммерческий объект - жилое четырехэтажное здание. На цокольном этаж…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,100,000
Предлагается на продажу инвестиционные объекты - магазины в шикарном торговом центре в район…
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается бизнес площадью 580 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Отель 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 4,800,000
Продается отель площадью 1600 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Здание расположено в центральной части района Вари (Южного пригорода Афинского округа). Здан…
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,414,000
Предлагается на продажу инвестиционный объект в районе Лагониси.Объект состоит из 3ёх котедж…
Параметры недвижимости в периферийная единица Восточная Аттика, Греция
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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